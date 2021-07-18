Çankaya Belediyesi parkları bayrama hazırladı

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirecek vatandaşlar için parklarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirecek vatandaşlar için parklarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre başta Ahlatlıbel Atatürk, Çukurambar Uğur Mumcu, Birlik Mahallesi Zafer Park, Lozan Park, İsmet İnönü ve Kuğulu Park olmak üzere Çankaya genelindeki parklarda bakım ve onarım başlatıldı.

Park içine mevsimlik çiçekler diken ve bakım onarım çalışmalarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, tatili süresince Ankaralılara açık havada dinlenme imkanı sunacak.

Kafeterya, oyun, spor gibi imkanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden parklar, Ankaralıların nefes alanı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı