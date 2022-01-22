Çankaya Belediyesi öğrencilere zihin gelişimini artıran oyun seti hediye etti - Haberler
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Çankaya Belediyesi öğrencilere zihin gelişimini artıran oyun seti hediye etti

Çankaya Belediyesi öğrencilere zihin gelişimini artıran oyun seti hediye etti
AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak zihin gelişimini artıran, kavramları öğreten oyun setleri hediye etti.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak zihin gelişimini artıran, kavramları öğreten oyun setleri hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karne haftasında okulları ziyaret eden belediye yetkilileri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayarak karnelerini alan minik öğrencilere, yarıyıl tatilinde oynamaları için zihin gelişimini artıran, kavramları öğreten oyun setleri hediye etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eğitim alanında sayısız çalışma ve projeye imza attıklarını belirterek, "Yarıyıl tatiline giren ve karnelerini alan çocuklarımıza güzel bir sürpriz yapmak istedik. Tatilde arkadaşları ve aileleriyle oynayabilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri oyunları hediye ettik. Çocuklarımız için yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle onların geleceğine katkı verebiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.???????

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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