Çankaya Belediyesi'nden sokak hayvanlarının popülasyonunu dengede tutma adımı

Çankaya Belediyesi'nden sokak hayvanlarının popülasyonunu dengede tutma adımı Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanı popülasyonunu dengede tutabilmek için kısırlaştırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çankaya Belediyesi'nden sokak hayvanlarının popülasyonunu dengede tutma adımı

ANKARA - Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanı popülasyonunu dengede tutabilmek için kısırlaştırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının popülasyonunu dengede tutabilmek ve sağlıklarını korumak için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Sokakta yaşayan canlıların hem sayısı hem de sağlığı için yapılan çalışmalar, bölgelerde Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile birlikte yapılıyor.

Geleneksel yöntemler kullanılıyor

Yılda ortalama 8 yavruya sahip olabilen bir dişi köpek, yavrular arasında hiç ölüm olmadığı takdirde 6 yılın sonunda 531 bin 441 köpek nüfusuna dönüşebiliyor. Türkiye'de uygulanan geleneksel kısırlaştırma yöntemini uygulayan Çankaya Belediyesi, bu yöntem ile yılda yaklaşık 2 bin köpeği kısırlaştırabiliyor. Köpekleri yalnız üreme dönemine etki eden operasyon ile sokakta yaşayan canlıların daha korunaklı ve sağlıklı olması da amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ