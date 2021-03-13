Çankaya Belediyesi'nden pandemide hijyen desteği

Pandeminin ilk günlerinden itibaren öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, minik öğrencilere hijyen seti dağıtımlarına da devam ediyor.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, minik öğrencilere hijyen seti dağıtımlarına da devam ediyor.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, minik öğrencilere hijyen seti dağıtımlarına da devam ediyor.

Kalem kutusu olarak kullanabilecekleri özel bir kabın içinde çocuklara armağan edilen kolonya ve maskeler ilçedeki bütün okullara dağıtılıyor. Farklı renklerde hazırlanmış olan kalem kutularından kendi zevklerine göre dilediklerini seçen miniklerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Camilerde maske

Okullarda, başta tuvaletler olmak üzere çocukların ve öğretmenlerin temas edebilecekleri tüm noktaları da düzenli olarak dezenfekte eden Çankaya ekipleri, Cuma namazı öncesinde de ibadetini yapmak için camilere gelen vatandaşlara maske dağıtarak daha güvenli bir şekilde ibadetlerini yapmaları için destek oluyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı