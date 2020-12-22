- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması

22.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:57

- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması Çankaya Belediyesi ekipleri 2020 çalış sezonu boyunca 124 mahallede asfalt çalışması sağladı.

- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması

ANKARA - Çankaya Belediyesi ekipleri 2020 çalış sezonu boyunca 124 mahallede asfalt çalışması sağladı. Çankaya Belediyesi tarafından mevsim şartları elverdiği sürece çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Çankaya sokaklarına kendi tesislerinde ürettiği asfaltı seren Çankaya Belediyesi, sezon boyunca yeni açılan imar yollarında da kaplama çalışmaları yapıyor. Yıl içerisinde 70 bin ton asfalt serme işlemi yapan ekipler, mevsim şartlarını dikkate alarak yıl sonuna dek çalışacak.

Pandemi koşullarına rağmen çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Çankaya'da şartlar ne olursa olsun Çankayalılar için en iyi hizmeti üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması
- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması
- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması
- Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto İrem Derici Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Samatta Adem Büyük Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Çankaya Belediyesi'nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:11:22. #1.15#
title