Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon
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Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon

04.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:35
Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon

Çankaya Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulundukları taksiler, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, camiler, berber ve kuaför gibi yerleri dezenfekte etti.

Çankaya Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulundukları taksiler, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, camiler, berber ve kuaför gibi yerleri dezenfekte etti.

Pandemi ile mücadelede çalışmaların sürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünya ve ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak dayanışma göstermeliyiz. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da ekonomik destek vermeye özen gösteriyoruz. İlçemizdeki pek çok noktada özellikle temizlik konusunda 7/24 çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon
Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon
Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon
Çankaya Belediyesi'nden köşe bucak dezenfeksiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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