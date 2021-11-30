Çankaya Belediyesi'nden ilköğretim öğrencilerine bot ve mont yardımı - Haberler
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Çankaya Belediyesi'nden ilköğretim öğrencilerine bot ve mont yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çankaya Belediyesi'nden ilköğretim öğrencilerine bot ve mont yardımı

Çankaya Belediyesi yaklaşan kış ayı öncesi ilköğretim öğrencilerine bot ve mont yardımında bulundu.

Çankaya Belediyesi yaklaşan kış ayı öncesi ilköğretim öğrencilerine bot ve mont yardımında bulundu.

Sosyal Belediyecilik uygulamaları ile halkın yararına yatırımlarda bulunan Çankaya Belediyesi, kış ayı öncesi öğrencileri yine sevindirdi. Çankaya Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan ailelerin eğitim gören çocuklarına bot ve mont yardımında bulundu. Bot ve monttan oluşan paketler, çocuklara ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.

Kış aylarında çocukların kışlık giysilerle okula gidebilmeleri için bot ve mont yardımında bulunan Çankaya Belediyesi, aynı zamanda çocukların ailelerine de Halk Kart ile destek oluyor. Halk Kart'a yüklenen nakit para ile istediği marketten ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olan ailelere, belediyenin bot ve mont desteği ile de katkı sunuluyor.

"Çankayalılar yalnız değildir"

Göreve geldiği günden bu yana hiçbir ayrım gözetmeden tüm Çankayalılara eşit hizmet götüren Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankayalıların yalnız olmadığını her fırsatta dile getiriyorum. Halkımızın yararına, onların hayatını güzelleştirecek yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya Belediyesi'nden ilköğretim öğrencilerine bot ve mont yardımı

Çankaya Belediyesi'nden ilköğretim öğrencilerine bot ve mont yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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