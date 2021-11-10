Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi - Haberler
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Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde minik öğrencilere Anıtkabir maketi ve şiir kitabı armağan etti.

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde minik öğrencilere Anıtkabir maketi ve şiir kitabı armağan etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında Çankaya Belediyesi öğrencilere güzel bir hediye verdi. 10 Kasım günü ilçedeki ilkokul 4. sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlanan Anıtkabir maketi ve Cumhuriyet Şiirleri kitabını çocuklar sevinçle karşıladı. İlk olarak Mohaç İlkokulu'nda başlatılan sürpriz armağanı gören çocuklar, Atatürk'ü çok sevdikleri için maketlerini yaparak evlerinde saklayacaklarını söylediler.

Çankaya Belediyesi tarafından ilçe genelinde 4. sınıf öğrencilerine toplam 2 bin Anıtkabir maketi armağan edilecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

Çankaya Belediyesi'nden çocuklara Anıtkabir maketi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

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