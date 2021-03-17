Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa
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Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa

17.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:36

Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Biz Çankaya Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında evlerinden çıkmak istemeyen ve ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan 65 yaş...

Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Biz Çankaya Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

ANKARA - Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında evlerinden çıkmak istemeyen ve ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maskeden oluşan hijyen seti dağıtıyor.

Çankaya Belediyesi, küresel salgında diğer kesimlere göre daha fazla mağduriyet yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmetlerini sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, evde kalmaları gerektiği için pandemiden her açıdan etkilenen 65 yaş üzeri vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını kurduğu Destek Merkezi aracılığıyla karşılıyor. Belediye, temizliğin önem kazandığı maske ve kolonyadan oluşan hijyen setini de 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Çankaya Evlerinde hijyenik ortamda üretilen maskeler ile temizlikte önem taşıyan kolonyaları evlere tek tek giderek dağıtan belediye görevlilerinin tebessümü ile memnun olan 65 yaş üzeri vatandaşlar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkürlerini iletiyor. İlçe genelindeki 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtımı devam eden hijyen setleri Yaşlılar Haftası öncesi vatandaşlara ulaşıyor.

"Büyüklerimiz başımızın tacı"

Salgın hastalığa karşı bir yıldır mücadele çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İlçemiz yaşlı bir nüfusa sahip olduğu için 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın bu süreci zarar görmeden atlatmaları için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Büyüklerimiz başımızın tacı her zaman onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa
Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa
Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa
Çankaya Belediyesi'nden 65 yaş üstüne vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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