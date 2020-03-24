Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler - Haberler
Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler

Çankaya Belediyesi, her geçen gün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini belediye hizmet binası içinde de arttırdı.

24.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:48
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler

Çankaya Belediyesi, her geçen gün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini belediye hizmet binası içinde de arttırdı.

Çankaya Belediyesi, koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürüyor. İlçenin tüm kamusal alanlarında, parklarda, pazaryerlerinde, metro ve otobüs duraklarında, cadde ve sokaklarda ilaçlama ve yıkama çalışmalarını sürdüren Belediye, bina içi ve dışında görev yapan personeline yönelik de önlemlerini arttırdı. Vatandaşla temas halinde olup bina içinde ve dışında görev yapan tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı. Tüm katlarda en az 4 noktaya ve asansör önlerine dezenfektan yerleştirildi. Belediye sağlık ekipleri, her gün tüm personelin görev yerlerinde ateş ölçümünü yapıyor. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar Dikmen, Mamak, Batıkent ve 100. Yıl noktalarından hareket edecek personel servisi uygulamasına da başladı. Personel dışında kullanılmayacak servislerin dezenfekte işlemi de her gün yapılacak.

Personel yemekhanesinin düzeni de tedbirler kapsamında değiştirildi. Çapraz oturma düzenine geçilen yemekhanede masa örtüleri de kaldırıldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelgenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamasına başlanan Çankaya Belediyesinde yemekhaneyi de az sayıda personel kullanıyor. Öğle yemeği saatleri de 11.30-13.15 şeklinde düzenlendi.

Binaya ziyaretçi yasağının geldiği belediyede, giriş çıkışlar tek kapıdan yapılıyor. Dışarıdan yemek siparişi alınmıyor, kargo firmalarının da binaya giriş yapmalarına izin verilmiyor. Belediye birimlerinde toplantı organizasyonu yapılmıyor, gerektiğinde sanal ortamda toplantı gerçekleştiriliyor.

Belediyenin vatandaşa doğrudan hizmet veren birim personellerinin koruyucu önlemler almasına da özen gösteriliyor. Maske, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanması gereken personel uyarılıyor. Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Müdürlüğü gibi vatandaşın doğrudan teması bulunan yerlerde personele maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildi. Ayrıca bu noktalarda iki saatte bir dezenfekte çalışması da yapılıyor. Cenaze ve ambulans araçları da sık sık dezenfekte ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor Haberler
Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haberler
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir! Haberler
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir!
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Haberler
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi Haberler
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı Haberler
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ender Saraç Guido Senia Acun Ilıcalı
Spor Falcao Burak Yılmaz Burak Yılmaz Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:09:28. #1.15#
title