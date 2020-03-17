Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. Kaynak: AA Haberin Videosu: Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri