Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri
Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
17.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:49
Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
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Kaynak: AA
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