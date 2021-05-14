Çankaya Belediyesi müzisyenlere destek için "Çankaya Bir Sahne" etkinliği düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çankaya Belediyesi müzisyenlere destek için "Çankaya Bir Sahne" etkinliği düzenleyecek

Çankaya Belediyesi müzisyenlere destek için 'Çankaya Bir Sahne' etkinliği düzenleyecek
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran'dan itibaren salgın kuralları çerçevesinde parklarda düzenleyeceği etkinliklerde sahne alacak Ankaralı müzisyenlere destek verecek.

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran'dan itibaren salgın kuralları çerçevesinde parklarda düzenleyeceği etkinliklerde sahne alacak Ankaralı müzisyenlere destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında "Müzik Çankaya'da, Sahne Sokakta" sloganıyla Çankayalılar için açık havada kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Ankara'da ikamet eden müzisyenler solo ya da topluluk halinde "Çankaya Bir Sahne" projesine katılabilecekler.

Müzisyenler, 17-28 Mayıs arasında belediyenin internet sitesindeki formla "muzikcankaya@cankaya.bel.tr" e-posta adresine başvurularını yollayabilecek veya "Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Yıldızevler Mahallesi Alkım Caddesi No: 1" adresine bizzat başvuruda bulunabilecek.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla belediyenin internet sitesinden duyurulacak.

Başvuru sonuçları ile performansların tarih ve mekan bilgisi 3 Haziran'da belediyenin internet sayfasında açıklanacak.

"Zor günleri dayanışma içinde atlatacağız"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, salgın koşullarında sanat ve sanatçıya desteği aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Sanatın aydınlık yolu ile yeni bir dayanışma kültürü için adım atıyoruz. Yaklaşık 140 müzisyenin performansıyla Çankayamızın çeşitli parklarında ve açık hava mekanlarında halkımızı sanatla buluşturacağız. Böylece sanatçılarımıza da ekonomik destek vermiş olacağız. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9'u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9'u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli daha şehit oldu
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Sayan taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Sayan taburcu edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Donald Trump Sergey Lavrov Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çankaya Belediyesi müzisyenlere destek için "Çankaya Bir Sahne" etkinliği düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:54:33. #1.16#

title