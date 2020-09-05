Çankaya Belediyesi, merdivenli yollarda kendi ürettiği taşları kullanıyor
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Çankaya Belediyesi, merdivenli yollarda kendi ürettiği taşları kullanıyor

Çankaya Belediyesi, ilçede yaptığı merdivenli yolları Karataş'ta bulunan beton ve beton elemanları üretim tesisinde kendi ürettiği taşlarla yapıyor.

Çankaya Belediyesi, merdivenli yollarda kendi ürettiği taşları kullanıyor
05.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:58

Çankaya Belediyesi, ilçede yaptığı merdivenli yolları Karataş'ta bulunan beton ve beton elemanları üretim tesisinde kendi ürettiği taşlarla yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde vatandaşların sağlığı ve rahatı için merdivenli yol yapımına devam ediliyor.

Belediye, merdivenli yol yapımında Karataş'ta bulunan beton ve beton elemanları üretim tesisinde kendi ürettiği taşları kullanıyor. Merdiven basamaklarını andezit taştan, korkulukları da paslanmaz kromajla kaplanıyor.

Merdivenli yol yapımı ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

Kaynak: AA

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