Çankaya Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm etkinlikleri iptal etti
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Çankaya Belediyesi, Güncel

Çankaya Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm etkinlikleri iptal etti

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 2 Mayıs 2020'ye kadar vatandaşların bir araya geleceği tüm etkinlikleri iptal ettiğini bildirdi.

12.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:20
Çankaya Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm etkinlikleri iptal etti

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 2 Mayıs 2020'ye kadar vatandaşların bir araya geleceği tüm etkinlikleri iptal ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" olarak belirlediği koronavirüsle ilgili uyarıları ve talimatlarının dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemizin düzenleyeceği ya da ev sahipliği yapacağımız kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler, sinema, tiyatro gösterimleri, büyük kapalı alan ve salon konserleri, konferanslar, tüm salon spor müsabakaları ve turnuvalar, halk sağlığını korumak amacıyla 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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