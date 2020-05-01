Çankaya Belediyesi ekipleri köylere ramazan kolisi dağıttı
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Çankaya Belediyesi ekipleri köylere ramazan kolisi dağıttı

Çankaya Belediyesi ekipleri köylere ramazan kolisi dağıttı
01.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:48

Çankaya Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iftar çadırları açmak yerine ramazan kolisi dağıtıyor.

Çankaya Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iftar çadırları açmak yerine ramazan kolisi dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri ramazan dolayısıyla ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra, Akarlar, Çavuşlu, Evciler, Karahasanlı, Kömürcü, Tohumlar ve Yayla köylerinde oturan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolileri ulaştırdı.

Ekipler, ramazan boyunca 30 bin koliyi ihtiyaç sahibi Çankayalılara dağıtacak.

Köy çocuklarına kitap hediye edildi

Öte yandan, Çankaya Belediyesi, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan köy çocuklarına, "Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar" ile bilim hikayelerinden oluşan Çankaya Çocuk Kitapları serisini hediye etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Tablo her ne kadar iyiye doğru gitse de tedbiri elden bırakmamalıyız. Kurallara uyarsak, mecbur olmadıkça evden çıkmazsak salgının yayılmasını önleyebilir böylece bu zorlu süreci daha kısa sürede atlatmış oluruz." ifadelerini kullandı.

"Çankaya'da kimse yalnız değildir." diyerek ihtiyaç sahibi her vatandaşa yardım elini uzattıklarını belirten Taşdelen, şunları kaydetti:

"Bu kez kırsal mahallelerimize yardım elimizi uzattık ve buradaki çocuklarımızı mutlu ettik. İlçede yaşayan her vatandaşımızın ihtiyacı olduğu anda yanındayız. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan çok zor geçirdiğimiz bu günleri el birliği ile atlatacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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