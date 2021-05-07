Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
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Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında vatandaşlara aralıksız hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı

ANKARA - Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında vatandaşlara aralıksız hizmet götürmeyi sürdürüyor. Asfalt sezonuna başlayan Çankaya Belediyesi, 2021 hedeflerini belirledi.

Çankaya Belediyesi, 2021 sezonunda 39 mahalle, 174 sokakta 106 bin 500 ton asfalt serimi yapmayı planladı. Belediye, uzun ömürlü ve dayanıklı asfalt kaldırım çalışmasını ise 42 mahalle 116 sokakta 39 bin ton asfalt dökerek gerçekleştirecek. İlçenin yüksek ve eğimli bölgelerine merdivenli yol yaparak ilçe sakinlerinin rahat ve güvenli yürüyebilmelerini amaçlayan Çankaya Belediyesi, bu yılki program dahilinde 21 mahalle 39 sokakta andezit döşeme ve kromaj korkuluklardan oluşan merdivenli yollar yapacak. Ayrıca, pandemi sürecinde imara açılmış bölgelerde yeni yol açımlarına da devam edilecek. Makineli ve malzemeli bakım çalışmalarının yanı sıra boş alan temizliğini de sürdüren Çankaya Belediyesi bu yıl 24 mahalle 83 sokakta yeni yol açacak.

Her şey Çankayalılar için

Pandemi sürecinin dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkilediğini ve bahane üretmeden çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi sürecinde tüm yerel yönetimlerde olduğu gibi ilçemizde de gelirlerimiz düştü ama bizim Çankayalılara sözümüz vardı. Onlar bizi verdikleri oylarla ikinci kez ödüllendirdiler. Bizler de onların mutluluğu ve huzuru için elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ekiplerimiz bu yıl da mahalle mahalle sokak sokak çalışmalarını sürdürecek. Yeni yollar, kaldırımlar, merdivenler yapacağız. Çankayamızın çehresini güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı
Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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