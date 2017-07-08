Çankaya Belediyesi 817 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılının ilk 6 ayında 5 bin 349 hayvanı tedavi etti. 817 sokak hayvanını ise sahiplendirdi.



Başkentte sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik en kapsamlı çalışmayı gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, 2017 yılının ilk 6 ayında 5 bin 349 sokak hayvanını tedavi etti, 817 hayvanı ise sahiplendirdi.



Çankaya Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için 2015 yılında başlattığı 'Şanslı Projeler' ile çalışmalarını her geçen yıl artırarak sürdürüyor. Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2017 yılı ilk 6 ay verilerine göre, binlerce hayvanın kısırlaştırma, aşılama ve bir takım tedavi işlemlerini gerçekleştirildi. Sokak hayvanı popülasyonu artışının önüne geçmek için kısırlaştırma çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, ilk 6 ay bin 806 hayvana kısırlaştırma işlemi uyguladı. Bin 987 hayvana ise bronchin, karma, kuduz ve mantar aşısı yapıldı.



Yeni yuvalar yeni mutluluklar



Hayvan sahiplenilmesi konusunda "Satın alma sahiplen" anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan belediye, bu süre zarfında 817 sokak hayvanını sahiplendirdi. Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, "Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince tramvaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki, barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz" dedi.



Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. Yetkililer, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin ise ücretsiz yapıldığı bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra barınakta yapılamayan tedavilerde, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde yüzde 10 indirim sağlanıyor. - ANKARA