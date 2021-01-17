Çankaya Belediyesi 408 sokak hayvanını sahiplendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çankaya Belediyesi 408 sokak hayvanını sahiplendirdi

17.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:34
Çankaya Belediyesi 408 sokak hayvanını sahiplendirdi

Çankaya Belediyesi, geçen yıl 408 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Çankaya Belediyesi, geçen yıl 408 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Satın alma sahiplen" anlayışıyla hayvanları sahiplendirme politikasının sadece barınaktan göndermek olmadığı, sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanların barınaktan sonraki hayatının farklı olmasının istendiği belirtildi.

Sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın, sevgi olduğu ifade edilen açıklamada, sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediği, sahiplendirmede hayvanlar için en iyi seçeneğin bulunmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince 2020'de 408 sokak hayvanının yeni yuvasına kavuşturulduğu, 23 bin 274 tedaviye yönelik işlem uygulandığı ve karma, kuduz, mantar, iç-dış parazit olmak üzere, toplam 1692 aşılama yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya Belediyesi 408 sokak hayvanını sahiplendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:34:31. #1.15#
title