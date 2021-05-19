Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor
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Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Kültür Sanat

- Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor Alper Taşdelen: "19 Mayıs bir başlangıçtır.

- Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor

Alper Taşdelen: "19 Mayıs bir başlangıçtır. O'nun açtığı bu yolda yürümeye devam edeceğiz"

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 19 Mayısın bir başlangıç olduğunu belirterek, "O'nun açtığı bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan geri çeviremez. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü asla ama asla kaybetmeyeceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atapark'ta düzenlenen törene katılarak Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Törende konuşan Başkan Taşdelen, "Çankaya Belediyesi olarak Atamızın izinde yürümeye, O'nun 'tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak' sözünden hareketle durmadan çalışmaya, hizmetlerimizle Atamıza, Çankaya'mıza layık olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ın sadece bir başlangıç olduğunu belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

"Atamızın gözleri gibi masmavi bir gökyüzünün altında aydınlık bir günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. O'nun ülkemize kazandırdıklarını, ülkemizi bize kazandırdığı noktada bayramlarımızı her geçen gün daha büyük bir coşkuyla kutlamamız gerektiğini anlıyoruz.

19 Mayıs bir son değildir. 19 Mayıs başlangıçtır. İşgal altında olan bir ülkede emperyalizme teslim olmuş bir saltanata karşı silahlarını bırakmış, Mondros Mütarekesiyle ordularını terhis etmesi gereken yıkılmış bir imparatorluğun üzerinde ve bir milletin, bir ulusun esareti üzerine kurulmuş karanlık günlerdi o günler. Ama Atatürk Mondros Mütarekesinden sonra 3 Kasım'da İstanbul'a geldiğinde Haydarpaşa Garı'nda inip oradan küçük bir tekneyle karşıya geçtiğinde İngiliz gemilerinin işgal kuvvetlerinin arasından geçmişti.

İşgal altındaki İstanbul'a ilk geldiği gün 'geldikleri gibi giderler' demişti. 19 Mayıs'ta 72 arkadaşıyla Bandırma Vapuruyla Samsun'a gittiğinde de aynı inançla karaya ayak basmıştı. O gün emperyalist güçlerin yenileceğine ve Türk Milletinin bağımsız ve özgür bir şekilde devletini kuracağına inanan insan Mustafa Kemal Atatürk'tü. O'nun bu inancına karşılık veren de büyük Türk Milletiydi. Biz böyle bir önderin, böyle bir liderin çocukları olarak dünyanın en şanslı milletiyiz. O'nun açtığı bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü asla ama asla kaybetmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi ve Atatürk devrimlerini asla kaybetmeyeceğiz."

"Hiçbir güç bizi bu yoldan geri çeviremez"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü gençliğe armağan ettiğini hatırlatan Taşdelen, "Gençliğe Hitabesinde de aslında nelerle karşı karşıya kalacağımızı yine kendisi bizlere söylemiş. 19 Mayıs'ın 102. Yılında buradan Atamıza sesleniyoruz, 'Büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize and içeriz'. Hiçbir güç bizi bu yoldan geri çeviremez. Hiçbir güç içimizdeki Atatürk sevgisini, beynimizdeki Atatürk bilincini hiçbir zaman silemez. Liderler görevleri bitince unutulurlar, dünyada örnekleri çok. Ama Mustafa Kemal Atatürk her geçen gün daha büyük bir özlemle, bilinçle sahip çıkılan bir lider" ifadelerine yer verdi.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor
Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor
Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor
Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ın 102. yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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