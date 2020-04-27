Çankaya Belediyesi, 16 bin 275 hanenin ihtiyacını karşıladı Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 16 bin 275 hanenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 16 bin 275 hanenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Çankayalıların yalnız bırakılmadığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, Çankaya Çözüm Merkezi ve Destek Merkezi telefonlarını arayan 65 yaş ve üstü 473 kişiye alışveriş, 715 haneye de gıda yardım desteği verildi, 2 bin 236 kişinin alışveriş, ekmek ve ilaç ihtiyaçları giderildi.

Belediye ekipleri, 5 bin 655 haneyi ziyaret ederek çocuklara kitap ve Atatürk posteri ile Türk Bayrağı ulaştırdı. Ekipler, annesi sağlık çalışanı olan İpek'e doğum günü süprizi yaptı. İpek'e pasta kestikten sonra Çankaya çocuk kitapları seti ve Türk Bayrağı armağan edildi.

Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi yardımları da sürdürüldü. Ekipler, 9 bin 432 haneye gıda kolisi ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya genelinde kamu kurumları, taksiler, taksi durakları, cadde ve sokaklar, muhtarlıklar, eczaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, metro ve otobüs durakları gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüse karşı mücadelenin devam ettiğini dile getiren Taşdelen, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hem canının derdinde hem de cebinin derdinde. Biz de halk sağlığı için her yerde dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da işinden aşından olan vatandaşlarımıza gıda desteğinde bulunuyoruz. Her koşulda halkımızın yanında olacağız, azimle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA