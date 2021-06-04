Çankaya Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Sınav Sonuçlarının İlanı
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Çankaya Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Sınav Sonuçlarının İlanı

Çankaya Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Sınav Sonuçlarının İlanı
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ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SINAV SONUÇLARININ İLANI İÇİN TIKLAYINIZEn yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday Asıl aday Listeleri ile Yedek aday listeleri Belediyemiz Sınav Kurulu tarafından belirlenmiştir.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SINAV SONUÇLARININ İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday Asıl aday Listeleri ile Yedek aday listeleri Belediyemiz Sınav Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav Sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz (http://www. cankaya. bel. tr/) internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak, ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Atama İşlemleri

Belediyemiz (http://www. cankaya. bel. tr/) internet adresinde 18 Haziran 2021 tarihinde, başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden istenilecek belgeler ile belgelerin son teslim tarihine ilişkin duyuru yayımlanacak ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda belirtilen süre içerisinde, istenilen belgeler ile birlikte atanmak üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunacaklardır.

Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Atanmış olsalar dahi atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi sebebiyle boş kalan kadrolara başarı puan sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

İlan Olunur.

Çankaya Belediye Başkanlığı

Sınav Kurulu

Kaynak: Habermetre

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Çankaya Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Sınav Sonuçlarının İlanı - Haberler
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