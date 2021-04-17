Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "(Saadet Apartmanı sakinleri) Evlerine geri dönebilirler"
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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "(Saadet Apartmanı sakinleri) Evlerine geri dönebilirler"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'da, yanındaki alanda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle zemininde yarıklar oluşan üç katlı binada çevresinde incelemelerde bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'da, yanındaki alanda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle zemininde yarıklar oluşan üç katlı binada çevresinde incelemelerde bulundu. (2)

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '(Saadet Apartmanı sakinleri) Evlerine geri dönebilirler'
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '(Saadet Apartmanı sakinleri) Evlerine geri dönebilirler'
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '(Saadet Apartmanı sakinleri) Evlerine geri dönebilirler'
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '(Saadet Apartmanı sakinleri) Evlerine geri dönebilirler'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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