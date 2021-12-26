Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Dün, bugün ve yarın; o her zaman geleceği temsil etti"

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen kutlama mesajı yayınladı. Taşdelen mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 102 yıl önce Ankara'ya gelerek, bozkırın ortasında yoksul bir kasabadan Kurtuluş Savaşı'na karargah, yeni bir ülkeye başkent ve modern kentleşmeye örnek bir kent oluşturduğunun altını çizdi.

Mustafa Kemal Atatürk, en zor koşullarda Ankara'dan bağımsızlık ve cumhuriyet ateşini tüm ülkeye dağıldığını belirten Taşdelen, şunları kaydetti:

"Bizler de bugün çoban ateşlerini birleştirip yeniden bağımsızlık ve cumhuriyet aydınlığına dönüştürmeliyiz. 'Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' diyen Atamız biz Ankaralıların gönlünde sonsuza kadar yaşayacak. Bizim gönlümüzde de Büyük Atatürk'ün, Cumhuriyetin, Ankara'nın ve Çankaya'nın bambaşka bir yeri vardır. Çankaya'yı her alanda örnek ve öncü yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün meşalesini sonsuza kadar taşıyacağız. Dün, bugün ve yarın; O her zaman geleceği temsil etti. Biz de O'nun izinden yürümeye devam edeceğiz. Dünyaya örnek olmuş bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü; Atamızın Ankara'ya gelişi kutlu olsun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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