- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi

08.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:10

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kadın-erkek eşitliği konusunda öncü bir belediyeyiz ve bu konuda çok ciddi projeleri...

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kadın-erkek eşitliği konusunda öncü bir belediyeyiz ve bu konuda çok ciddi projeleri hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. 8 Mart Çankaya Belediyesi'nde kadın çalışanlarımız için idari izinli oldukları bir gündür. Bunun da Ulusal Boyuta taşınması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlk 'Mor Bayrak' sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve kadın çalışanların katıldığı kutlamada Taşdelen, vatandaşlarla da sohbet etti. Kadınlara içerisinde maske, maske çantası ve kadın hakları broşürlerinin bulunduğu çanta hediye edildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen burada yaptığı konuşmada, "1 gün değil 365 gün kadınlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Kadına şiddete, kadın cinayetlerine artık dur demek gerekiyor. Her gün yeni bir cinayetle her gün yeni bir kadına şiddet olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. Bütün bunlara dur demek için sadece toplumsal tepki yeterli değil. Bununla ilgili yasal mevzuatsal her türlü düzenlemenin de yapılması ve uygulanması gerekiyor. İyi hal indirimleri bunun gibi çeşitli uygulamalar maalesef bu süreci baltalıyor. O nedenle kadın erkek eşitliği Cumhuriyet Devrimi'nin en büyük projelerinden biri. Atatürk'ün yolunda Cumhuriyet'in kadına verdiği değeri daha da yukarı taşımamız gerekiyor. O nedenle kadına şiddete, kadın cinayetlerine dur diyoruz ve bu konuda da herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyoruz. Biz Çankaya Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kadın-erkek eşitliği konusunda öncü bir belediyeyiz ve bu konuda çok ciddi projeleri hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. 8 Mart Çankaya Belediyesi'nde kadın çalışanlarımız için idari izinli oldukları bir gündür. Bunun da Ulusal Boyuta taşınması gerektiğine inanıyorum" dedi.

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi
- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi
- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi
- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Cahit Özkan Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den '8 Mart çalışan kadınlar için tatil olsun' önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 22:10:17. #1.15#
title