Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen makam aracını sattı
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen makam aracını sattı

11.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:07
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen makam aracını sattı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını sattığını açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını sattığını açıkladı.

Satış haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Taşdelen, "Üst marka makam arabasını sattık. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu bu zor ekonomik şartlarda, kamu örnek olmalı ve tasarruf etmelidir. Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır" dedi.

Başkan Taşdelen'in makam aracı 452 bin TL, belediyenin eski makam araçlardan minibüs tipi makam aracı ise 160 bin TL'ye satıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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