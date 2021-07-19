Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bayramları hep bir arada kutlayabilmek için sağlıkla ilgili tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bayramları hep bir arada kutlayabilmek için sağlıkla ilgili tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

Taşdelen, Kurban Bayramı mesajında, Kovid-19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bayramların, yeni umutlara ve mutluluklara vesile olduğunu ve birlik olmayı ifade ettiğini belirten Taşdelen, Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlara, İslam alemine ve insanlığa sevgi, saygı, hoşgörü ve barış getirmesini temenni etti.

Taşdelen şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık, hayatın akışını değiştirdi. Sevdiklerimizle kucaklaşacağımız bayramlarımızı hep bir arada kutlayabilmek için öncelikle sağlığımıza dikkat edelim. Tedbirleri elden bırakmayarak ve kurallara uyarak bu hastalıktan en kısa sürede kurtulmayı temenni ediyorum. Ülkemizde ibadetimizi özgürce yapabilmemizi sağlayan başta Büyük Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarına saygı, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'mızın hayırlara vesile olmasını, halkımıza sağlık, huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurbanlarımız kabul, Kurban Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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