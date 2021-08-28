Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Atatürk'ümüzün Önderliğinde, Atalarımızın Kazandığı Zaferin 99. Yılı Kutlu Olsun"
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Atatürk'ümüzün Önderliğinde, Atalarımızın Kazandığı Zaferin 99. Yılı Kutlu Olsun"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: 'Atatürk'ümüzün Önderliğinde, Atalarımızın Kazandığı Zaferin 99. Yılı Kutlu Olsun'
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 30 Ağustos Zaferinin 99. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Alper Taşdelen mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'nin kurtuluşunda ve kuruluşunda vatan için canını ortaya koyan tüm şehitleri minnet duygularıyla andığı ifade ederek şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'milletin azim ve kararına' güvenerek çıktığı kurtuluş yolunda mutlaka ulusun bağımsız olacağını ve halkın kendi kaderine el koyacağını biliyordu. O'nun büyük ve devrimci önderliği ile halkımız emperyalizme karşı insanlığın en büyük ulusal kurtuluş mücadelesini kazandı. Savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş kendi halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve insanlığa bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. 30 Ağustos sadece bir zafer değil, bir ulusun ayağa kalkışı ve yeniden var olmasıdır.

Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. "

Kaynak: Habermetre

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Atatürk'ümüzün Önderliğinde, Atalarımızın Kazandığı Zaferin 99. Yılı Kutlu Olsun" - Haberler
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