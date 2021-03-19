Çankaya aşılama ekibi sahada
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Çankaya aşılama ekibi sahada

19.03.2021 02:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:23

Çankaya aşılama ekibi sahada Sokak hayvanları için sağlık taraması başladı Çankaya Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için yine sahada.

Çankaya aşılama ekibi sahada

Sokak hayvanları için sağlık taraması başladı

ANKARA - Çankaya Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için yine sahada. Ekipler, Dodurga bölgesinde yavrulara iç-dış parazit tedavisi ve kuduz aşısı uygulaması yapıyor.

Sokak hayvanları için çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, bu kez de sağlık taraması için sahada. Ekipler, Dodurga bölgesinde yeni doğan yavrulara iç-dış parazit uygulaması ve kuduz aşısı yapıyor. Yaşça büyük hayvanlar ise yapılan aşılamanın ardından barınağa alınarak kısırlaştırılıyor.

Hem halk sağlığını hem de sokak hayvanlarının sağlığını korumak için yapılan çalışmalar ile barınağa da sağlıklı hayvanlar alınmış oluyor. Barınakta kalan hayvanlar için dışarıdan getirilen hayvanların taşıyabileceği hastalık riski de minimuma indiriliyor.

Çankaya aşılama ekibi sahada
Çankaya aşılama ekibi sahada
Çankaya aşılama ekibi sahada
Çankaya aşılama ekibi sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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