Cankat Erdoğan kimdir? Kaç yaşında?

23 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da gözlerini dünyaya açan ama aslen Sivaslı olan Cankat Erdoğan, ilköğretimden liseye kadar olan eğitim-öğretim hayatını Ankara'da tamamlamıştır. Babası Sivaslı Halk Ozanı Hasan Erdoğan, dedesi ise kemane ustası Süleyman Erdoğan'dır. Müzisyen bir ailede büyüyen Cankat Erdoğan, daha küçük yaşlarda gönlünü türkülere ve müziğe kaptırdı.

Ailesinin de desteği ile tutkunu olduğu müzik ve türkü kariyerine ilk adımını atan Cankat Erdoğan, profesyonel olarak bağlama çalmasının ve çok iyi bir şelpe tekniğine sahip olmasının yanında amatör olarak gitar ve keman da çalmaktadır. Dedesi ve babası ile birlikte katıldığı birçok etkinliğin müzik gelişimine oldukça katkısı olan Cankat Erdoğan, 1998 yılında iyi bir derece ile girdiği TRT gençlik korosunda 2 yıl süre ile görevde bulunmuştur. Sonrasında katıldığı TRT Türkiye ses yarışmasında ise bölge birincisi olma başarısını göstermiştir.

2001 Yılında vatani görevini yerine getirmek amacı ile müzik kariyerine bir süre ara vermek zorunda kalmasının ardından, vatani görevini tamamlar tamamlamaz, İstanbul'da ilk kaseti, "Sevdalıyım"ı müzikseverler ile buluşturdu.

17 Şubat 2005 tarihinde "Alın Uzağa Götürün" adlı ikinci kasetini ASC Müzik'ten çıkaran Cankat Erdoğan'a bu kaseti oldukça şans getirmiş, bu kaseti sayesinde pek çok etkinliklere ve konserlere katılma fırsatı elde etmiştir. Bağlama ve keman çalmanın dışında söz ve beste çalışmalarında da bulunan Cankat Erdoğan, ikinci albümünde yer alan "Nazlı Yârim Dönmedin" ve "Alın Uzağa Götürün" adlı şarkılarının bestesini kendisi yapmıştır.

2008 Senesinde değişik bir sound ile hazırladığı ve dinleyicileri tarafından merakla beklenen "Duy" isimli 13 şarkıdan oluşan albümünü piyasaya süren Cankat Erdoğan,

Takvimler 2012 senesini gösterdiğinde bu sefer sevenlerinin karşısına "Zamanı mıydı?" albümü ile çıkarak sevenlerine sürpriz yapmıştır. 2014'te Bir Vakit ve 17.Ekim.2019'da Deli mi? (7Şarkı) albümlerini çıkaran sanatçı 12.Haziran.2020'de son albümü Perişan'ı, (6 Şarkı) piyasaya sürdü.

Sanatçının toplamda 7 albüm ve 10 profesyonel klip çekimi bulunmaktadır. 2021 Yılına gelindiğinde "Sebebim Sensin" isimli 3 eserden oluşan maxi single çalışmasını piyasaya çıkaran Cankat Erdoğan'ın bu çalışması ile de sevenlerinin takdirini toplamayı başardı. Bu single çalışmasında İlk klibi "Sebebim Sensin" şarkısına çeken Cankat Erdoğan, ikinci klibi ise sürekli istek alan "Yel Girdi" isimli şarkısına çekti. Bestesi Erkan Yavuzer'e ait bulunan "Sebebim Sensin" şarkısının son rötuşlarını alanında uzman isim Özgür Abbak gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler