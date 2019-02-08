Canıyla Tarih Yazanların Torunları Gto'da Buluştu

Antep'e Gazilik unvanı veriliş tarihi olan 8 Şubat'ta Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından "Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor" sloganı ile kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

GTO'nun gelenekselleştirdiği ve bu yıl 3.kez düzenlenen kampanya yoğun ilgi gösterildi.

GTO hizmet binasında gerçekleştirilen ve Kızılay Gaziantep Şubesi işbirliği ile organize edilen 'Kan Bağışı' kampanyasına GTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Meslek Komite üyeleri, GTO personeli, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Kampanya ile ilgili bir değerlendirmede bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kan bağışı ve kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığımızın artması gerektiğini dile getirdi.

Bağışta bulunan ve kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Yıldırım, kampanyanın 8 Şubat gibi özel bir günde yapılıyor olmasının manevi değerinin de yüksek olduğuna vurgu yaparak, "GTO olarak bağış kampanyamızı bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Kampanyayı şehrimizin onur günü olan 8 Şubat tarihinde yani Gazilik Unvanı verilişinin yıl dönümünde düzenliyor olmamız kampanyayı daha da anlamlı kılıyor. Bizler bu topraklar için can verenlerin torunları kanlarımızla hayat kurtarmak için bir araya geldik. Bu yıl daha önceki kampanyalardan farklı olarak kan hücre bağışı da aldık. Dilerim bugün alınan kök hücreler ilik bekleyen hastalarımıza şifa olur" dedi.

Gaziantep'e gazilik unvanı verilişi hakkında da konuşan Yıldırım, "Gazilik unvanı alışımızın 98. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanya için GTO'ya teşekkür eden Gaziantep Kızılay Şubesi Müdürü Feridun Gök, "Kış aylarında kan temininin zorlaşması nedeniyle bu dönemlerde düzenlenen kampanyalar çok önemli. Önemli olan bu konudaki farkındalığı ve bilinci artırabilmemiz. Bu özel günde kan bağışı yaparak bir canın kurtulmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Kampanyada bu yıl farklı olarak kök hücre bağışı da aldık. Türkök'e ileteceğimiz bu bağışlar içinden dilerim kemik iliği nakli bekleyen hastalarımıza şifa olacak bağışlar çıkar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA