Canıtez'de Milli Davet

Canıtez, 7-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Gençler Balkan Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek.

Balkan Judo Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Balkan Şampiyonası 07-09 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı antrenörü İsmail Canıtez de milli takım adına görev yapacak. Canıtez'i tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç," Judo takımımız ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiriyor. Kazanılan bu başarılarda önemli bir payı olan antrenörümüzün milli takım adına şampiyonada görev alması bizleri gururlandırdı. Antenörümüz İsmail Canıtez'i tebrik ediyor, şampiyonada başarılar diliyorum" dedi.