Canısı'nın gizemi
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Canısı'nın gizemi

Canısı'nın gizemi
11.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:57

Gazeteci/ yönetici olarak 41 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Kadir Sabuncuoğlu, "Canısı şarkısı ile ünlenen İbrahim Erkal'ın gizemli hayatını merak edenler 'Az Gittik Uzun Gittik' kitabımı mutlaka okumalı" dedi.

Gazeteci/ yönetici olarak 41 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Kadir Sabuncuoğlu, "Canısı şarkısı ile ünlenen İbrahim Erkal'ın gizemli hayatını merak edenler 'Az Gittik Uzun Gittik' kitabımı mutlaka okumalı" dedi.

İlk olarak anılar ile mesleki deneyimlerden oluşan 'Bir Ömür Bin Haber' isimli kitabını çıkaran Kadir Sabuncuoğlu, 2020 yılına 'Az Gittik Uzun Gittik' isimli yeni kitabıyla girdi. Kitapta üç yıl önce bir kaza sonucu kaybettiğimiz Erzurum sevdalısı İbrahim Erkal'ın hayatını yazdığına dikkati çeken Kadir Sabuncuoğlu, şunları söyledi:

"Az Gittik Uzun Gittik kitabımda yüreklerimizi yakarak genç yaşta aramızdan ayırılan 'Canısı'nın öyküsünü kaleme aldım. Annesi Hatice, eşi Filiz, kardeşleri Hülya, Meryem ve Abdullah, İbrahim Erkal'ın gizemli hayatını anlattı. Sesi ve ölümsüz besteleri ile gönüllerimizi fetheden İbrahim Erkal ile ilgili kitapta ilginç hatıralar var. Örneğin Erkal, bir gün annesine sorar: 'Ana benimle ölür müsün?' Bu şok soru karşısında annesi, İbrahim'e nasıl bir cevap verdi? Sanatçıyı kimler üzdü, kimler haksızlık ve vefasızlık etti? Eşi Filiz'e hangi şarkıyı armağan etti? İbrahim Erkal'ın Erzurumspor için bestelediği marş ne oldu? Hepsi ve daha fazlası 'Az Gittik Uzun Gittik' kitabında"

Erzurum'un ünlüleri bir arada

Gazetecilikte ustaların "Her insanın bir hikayesi vardır. Yeter ki dinlemesini bil" şeklindeki öğütlerini dinleyerek Erzurum'un kültür hayatına katkıda bulunmak için yola çıktığını anımsatan Sabuncuoğlu, şöyle devam etti:

"Az Gittik Uzun Gittik kitabım, yörenin sosyal ve kültürel dokusunu merak edenler için yazılı bir kaynak olacak. Kitapta Erzurum'un ünlüleri var: Örneğin Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın birbirinden ilginç esprili anıları. Erzurum'un Nasrettin Hocası olan Naim Hoca, cenaze namazında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i nasıl güldürdü? Bir başarı öyküsü yazan Muammer Usta, kadayıf dolmasını nasıl dünyaya tanıttı? 'Benim her davam bir şovdur?' diyen Avukat Faruk Terzioğlu, tabancayı ağzına dayayana ne dedi? Usta Magazinci Demirhan Hararlı, verdiği sözü unutan Televizyoncu Acun Ilıcalı'yı nasıl uyardı? 'Yedeği bulunmayan Dadaş', Ciğerim Fuat'ın hatıraları."

Gazeteci- Yazar Kadir Sabuncuoğlu'nun 'Bir Ömür Bin Haber' ile 'Az Gittik Uzun Gittik' kitapları Erzurum'da Vehip Atalay Kitapsarayında, internette ise şu adresten ediliyor:

www.istanbulkitapcisi.com/kitap/kisi/kadir-sabuncuoglu - ERZURUM

Kaynak: İHA

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