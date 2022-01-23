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Havuzun çatısının çökme anı kameralarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayan kapalı yüzme havuzu çatısının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayan kapalı yüzme havuzu çatısının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Havuz bölümünden çıkan site görevlisi canını saniyelerle kurtardı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Manasevleri sitelerine ait olduğu öğrenilen kapalı yüzme havuzunun üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayan kapalı yüzme havuzunun çatısı çöktü. Yaşanılan anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Çökme anından saniyeler önce dışarı çıkan site görevlisi olaydan kıl payı kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda havuzda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Havuzun çatısının çökme anı kameralarda

Havuzun çatısının çökme anı kameralarda

Havuzun çatısının çökme anı kameralarda

Havuzun çatısının çökme anı kameralarda

Havuzun çatısının çökme anı kameralarda

Havuzun çatısının çökme anı kameralarda

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Yüzme, Yerel, Güncel, Haber

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