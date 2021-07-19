Canını saniyelerle kurtardı
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Canını saniyelerle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da bir pastanede başlayan tekme tokatlı kavga silahlı saldırıya dönüştü.

Aydın'da bir pastanede başlayan tekme tokatlı kavga silahlı saldırıya dönüştü. Kavgadan sonra hıncını alamayıp tüfekle bölgeye gelen şahsı gören husumetlisi canını saniyelerle kurtardı.

Güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay, Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yaşandı. Görüntülerde, iki kişi pastane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ediyor. Tekme tokat birbirine giren gençlerin kavgasını çevrede erkekler olmasına rağmen bir kadın ayırıyor. Kavga eden taraflardan biri hırsını alamayınca bir süre sonra bu defa elinde tüfek bir yakının kullandığı motosikletin arkasında tekrar olay yerine geliyor. Kavga ettiği şahsın tüfekle geldiğini gören diğer şahıs ise kurşunların hedefi olmaktan saniyelerle kurtuluyor.

(İbrahim Kılınç/İHA)

Canını saniyelerle kurtardı
Canını saniyelerle kurtardı
Canını saniyelerle kurtardı
Canını saniyelerle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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