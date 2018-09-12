Canını Hiçe Sayıp Balinayla Dalış Yapan Dalgıcın Nefes Kesen Anları, Sosyal Medyada İlgileri Üzerine Topladı
Avustralya'da yüzen dalgıç, yüzerken kambur balinayla yakınlaştı ve o anları kamerayla kaydetti. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Avustralya'nın Fraser Sahilinde yüzen dalgıç, kambur balinaya yakınlaşarak o anları kamerayla kaydetti. Dalgıcın o anları, sosyal medyada ilgileri üzerine topladı.
SENKRON BİR ŞEKİLDE SU YÜZÜNE ÇIKTILAR
Fraser Sahili açıklarında yüzen dalgıç, rastladığı kambur balinaya canını hiçe sayarak yaklaştı. Balinayla senkron bir şekilde suya dalıp, su yüzüne çıkan dalgıç o anlar kamerayla kaydetti. Dalgıcın nefes kesen anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
YORUMLAR