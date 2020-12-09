Canından önce muhabbet kuşunu düşündü

Canından önce muhabbet kuşunu düşündü

Kayseri'de korkutan yangın: itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çakmakla oyun oynayan çocuk yangın çıkardı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de korkuya kapılan bina sakinlerini merdiven ile tahliye etti. İtfaiyenin merdiveni ile kurtarılan bir çocukta beraberinde muhabbet kuşunu da kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi üzerine bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre evde çakmakla oyun oynayan bir çocuk yangın çıkardı. Evden dumanların çıktığını gören bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada çıkan dumandan zehirlenen bir kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabbet kuşunu da kurtardı

Bu arada, yangından dolayı çıkan yoğun duman binayı sardı. Dumandan dolayı dışarıya çıkamayan bina sakinlerinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler merdiven ile bina sakinlerini tek tek tahliye etti. Bu sırada, itfaiye merdiveniyle aşağı indirilen küçük bir çocuğun elindeki muhabbet kuşu dikkat çekti. Kafesi ile beraber muhabbet kuşunu da kurtaran küçük çocuk, çevredekilerin takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN