Canına kasteden ismi, kanıyla parkeye yazmıştı! O anları kan ve kurşun izlerinin olduğu odada anlattı

İstanbul'da boşanmak istediği eşi tarafından vurulan kadın, kanıyla parkeye "Anne, baba beni Ragıp vurdu" yazmıştı. Hafızalara bu şekilde kazınan kadının, yaralanmadan 2 gün önce de kaynar çay ile haşlandığı ortaya çıktı. Talihsiz kadın, başına gelenleri, dehşeti yaşadığı o evde anlattı.

Türkiye onu kanıyla yere yazdığı "Anne, baba beni Ragıp vurdu" cümle ile tanımıştı. Olaydan 2 gün önce kaynar çayla yakılan Nurtaç Canan, dehşet evinde yaşadıklarını CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'na anlattı.

"ÇAYDANLIĞI SURATIMA FIRLATTI"

Canan, dehşeti yaşadığı günün ayak izlerini taşıyan o anları şu sözlerle anlattı: "Çay elindeydi, komple suratıma fırlattı çaydanlıkla beraber. Kenara çekildim. Çekilmemle beraber şuradan, şuraya kadar yanma oldu."

"SENİ SAKAT BIRAKACAĞIM"

O gün oğlu tarafından hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan, eşinden şikayetçi olmamasını ise "Çünkü biliyorum daha kötüsünü yapacak. Çünkü serbest kalacaktı. Tutuksuz yargılanacaktı ama evde daha kötü şeyler yapacaktı. Bunu biliyordum yani. 'Seni sakat bırakacağım. Sen göreceksin. Sana planlarım var. Tanınmaz hale getireceğim seni' diyordu sürekli." sözleriyle anlattı.

"DAMARIM PATLAMIŞ, 1 KURŞUN HALA İÇERİDE"

Bu olaydan 2 gün sonra Ragıp Canan, eşi Nurtaç'ı silahla vurarak ağır yaraladı. O anları ise talihsiz kadın şu sözlerle anlattı: "Tam burada durduğumuz yerde elimi tuttu. Çevire çevire şöyle dönüyoruz odanın içerisinde şu şekilde. Bacaklarıma ateş etti. Kurşunlar baldırda var, dizüstünde var, 3 tane buna gelmiş, 2 tane buna gelmiş. Damar patlamış ve 1 kurşun hala içeride.

"SÜRÜNEREK GİDİP KANIMLA YAZI YAZDIM"

Ellerim şu şekilde parkeye tırnaklarımı saplaya saplaya, sürüne sürüne gittim şuradaki kapıya kadar. Anne baba hakkınızı helal edin beni Ragıp vurdu kurtuldum diye yazdım."

Hastaneye kaldırılan Canan, bu kez her iki saldırıyı eşinin yaptığını anlattı. Ragıp Canan tutuklandı. Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9. ağır ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Yanma olayına ilişkin ise İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması henüz görülmedi.