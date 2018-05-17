Otel Restoranında "Canım" Diyen Garsona Kurşun Yağdırdı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir arkadaşı, arkadaşı ile kahvaltı yapmak için gittiği otelde kendisine 'Canım' diyen garsona kurşun yağdırarak yaraladı. Garsonu yaraladıktan sonra kaçan 2 kişi Karabük'te bölge trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAHVALTI ETTİKTEN SONRA TARTIŞIP GARSONU VURDU

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvaltı yapmak üzere bir otele giden Abdulkerim Yalçın (40) ve arkadaşı Veysel Deri (51) iddiaya göre otel çalışanlarından kahvaltı istedi. Yalçın ve Deri, kahvaltıyı yaptıktan sonra otelden ayrıldığı sırada, arkalarından gelen garson Metehan Ertan'la tartışan Yalçın, üzerindeki silahla garsonu bacağından yaraladı.

KAÇAN SALDIRGANLAR TRAFİKTE YAKALANDI

Bu sırada diğer otel çalışanları durumu polis ve 112 ekiplerine haber verirken, Yalçın ve arkadaşı Veysel Deri olay yerinden otomobille kaçtı. Üzerine sıkılan 5 mermiden 3'ü bacaklarına isabet eden Ertan, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada plakası belirlenen otomobil ile kaçan şahıslar ise Karabük çıkışında Karabük Bölge Trafik ekipleri tarafından yakalandı.

2 ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı belirlenen 9 mm çapındaki tabanca ise otomobilde kapının cep kısmında ele geçirildi.

GARSON "CANIM" DEDİĞİ İÇİN SİNİRLENMİŞ

Bu sırada bölge trafik ekiplerince gözaltına alınan ve olayı gerçekleştiren Yalçın, polislere ilk ifadesinde garsonun hal ve hareketlerinin hoşuna gitmediğini ve kendisine 'Canım' dediğini söylediğinden sinirlenerek ayaklarına sıktığını söylediği öğrenildi.

Burada ilk ifadeleri alınan Yalçın ve Deri daha sonra Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.