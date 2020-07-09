'Canım Dayım' filminde çekimler başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Canım Dayım' filminde çekimler başladı

'Canım Dayım' filminde çekimler başladı Canım Dayım filmi oyuncuları ve set çalışanları çekimlerin başlamasını kutladı.

09.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:47

'Canım Dayım' filminde çekimler başladı

SAMSUN - Canım Dayım filmi oyuncuları ve set çalışanları çekimlerin başlamasını kutladı.

Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz yönetiminde çekilecek olan Canım Dayım filmi için oyuncular Samsun'a geldi. Sette çekimler 2 gün önce başladı. Oyuncular ve set çalışanları Atakum ilçesinde bir kafede bir araya gelerek çekimlerin başlamasını kutladı.

Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz, "Canım Dayım filmimiz bir farkındalık filmi bir sosyal sorumluluk projesi. Otistik bir dayıyla kız yeğeninin hikayesi. Özel bir proje. Yurt dışında da 21 festivalde yayınlanacak. Bizim amacımız Samsun'u tanıtmak. Samsun için güzel projeler yapmak. Son yıllarda sinema turizmi çok arttı. Çok ciddi bir portföy oluştu. Biz bununla ilgili artık Trabzon olsun, Ordu olsun, Giresun olsun buralardaki sinema artışını biz Samsun'a taşımak istedik. Samsun'un tanıtımı olsun istedik. Projemize de 2 gün önce 6 Temmuz tarihinde başladık. Güzel bir oyuncu kadromuz var. Yaklaşık bir ay sürecek çekimler ilk olarak uluslararası festivallerde gösterilecek sonra da Türkiye'de vizyona girmeyi düşünüyoruz" dedi.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, "İlçemiz 2010 yılında turizm bölgesi ilan edildi. Samsun'umuzun cennet köşelerinden bir tanesi. Bu filmin çekiminin Samsun'a yapılacağını duyduk. Yönetmen ve yapımcı arkadaşlar çeşitli belediyelerimizi farklı kurumları ziyaret ettiler. Tabii ki ilçemize de geldiler. Turizm bölgesi ilan edilip turizmle ilgili geride kalmış bir ilçe olarak istediğimizi yakalamamış hedeflerine ulaşamamış bir ilçe olarak böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik. Arkadaşlarla görüştüğümüzde de bu filmin Samsun'un ve ilçemizin ülkemize, tüm dünyaya tanıtımı için çok güzel bir fırsat olacağını düşündük. Filmin ilçemizde çekimi için gerekli katkıyı da sağladıktan sonra proje başlamış oldu. Ayvacık'ın Samsun'un tanıtımı için çok güzel bir proje olacak" diye konuştu.

"Muro" karakteri ile hafızalarda yer eden Mustafa Üstündağ, "Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim. Çok güzel yazılmış bir hikaye. Ben orada filozof rolü oynuyorum. Adem'le Melek'e yardımcı olan bir abi gibi. Çok güzel bir hikayesi var. Film için seçilen yerler çok başarılı. Seyirci izlediği zaman cennet gibi bir mekan görecek. Samsunlulara da selam ederim. Güzel insanlar misafirperver insanlar. Bizim memleketin her tarafı gibi. Sette çalıştığımız için Samsun'da henüz çok fazla vakit geçiremedik. Ama Ayvacık'ta çalışıyoruz. İnanılmaz güzel bir yer. Dilerim Trabzon'daki Uzungöl'e benzemez. Oradaki yapılaşmayı biliyorsunuz. İnşallah Ayvacık bu şekilde kalır. Gerçekten saklı bir cennet" ifadelerini kullandı.

Otizmli bir dayı ile kız yeğeninin hikayesini anlatacak film ağırlıklı olarak Ayvacık'ta çekilecek. Ancak diğer ilçelerden de kesitler olacak. Filmde şehrin takımı Samsunspor da özel bir yer tutuyor.

'Canım Dayım' filminde çekimler başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı'da patlama
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı'da patlama
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Halife Hafter Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Sezen Aksu Mabel Matiz Gülben Ergen
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: 'Canım Dayım' filminde çekimler başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 12:19:29. #1.14#
title