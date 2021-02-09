"Canım, ciğerim" dediği ağabeyini verdiği karaciğer dokusuyla hayata bağladı
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"Canım, ciğerim" dediği ağabeyini verdiği karaciğer dokusuyla hayata bağladı

09.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:10

Şanlıurfa'da karaciğer hastası Emrah Acar, kardeşinden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da karaciğer hastası Emrah Acar, kardeşinden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan ve karaciğer rahatsızlığı bulunan 31 yaşındaki Emrah Acar, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Tetkikler sonucu Acar'a siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Acar'ın acil organ nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.

Yakınlarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından sadece 30 yaşındaki erkek kardeşi Vakkas Acar ile dokuları uyuştuğu belirlenen Emrah Acar, kardeşinden alınan karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

Emrah Acar, AA muhabirine, yaklaşık 4 ay önce mide kanamasıyla rahatsızlığının farkına vardığını belirterek, doktorların kendisine acil nakil olması gerektiğini söylediklerini anlattı.

Yedi kardeşinden sadece birinin dokusunun uyuştuğunu ifade eden Acar, "Kardeşim benim durumumu öğrenince bir an olsun tereddüt etmeden gönüllü oldu. Karaciğerinden parça vererek bana can oldu, o benim her şeyim. Benim yerimde o olsaydı ben de aynısını yapardım. Sanki dünyaya yeni gelmiş gibi oldum. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Vakkas Acar da ağabeyini çok sevdiğini, onun acı çekmesine dayanamadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ağabeyim benden bir yaş büyük, rahatsızlanınca çok üzüldük. Ailemde birçok kişi doku vermeye çalıştı fakat onlarınki uyuşmadı. Benim dokum uyuştu. Ben de karaciğerimden parça verdim. Onu çok seviyorum. Ağabeyim benim canım, ciğerim, ona can oldum. Gerekirse canımı veririm. Ben de aynı durumda olsaydım o da karaciğerinden parça verirdi. Allah, onu bize bağışladı. Şükürler olsun sağlığına kavuştu."

"Durum iyi, ikinci baharını yaşıyor"

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da Emrah Acar'a siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyduklarında acil organ nakli yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Hastanın kadavradan nakil sırasına konulduğunu ifade eden Yılmaz, "Hastamızın durumu ağırlaşınca kardeşi Vakkas karaciğerini vermeye gönüllü oldu. Tetkiklerin ardından zaman kaybetmeden nakli gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti. Acar'ın durum iyi, ikinci baharını yaşıyor. Ağabey ve kardeşi taburcu ettik. Bundan sonra hastamız daha güzel şekilde hayatına devam edecek inşallah." diye konuştu.

Ameliyat ekibinde yer alan Genel Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yönder de başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Emrah Acar'a canlı vericiden nakil yaptık. Çok şükür hastamız sağlığına kavuştu."değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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