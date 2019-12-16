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“Canım Aliye Ruhum Filiz”

Yapı Kredi'nin, 75. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında düzenlenen "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi, Sabahattin Ali'nin daha önce sergilenmemiş / yayımlanmamış fotoğraflarından ve mektuplarından oluşuyor.

16.12.2019 00:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:07
“Canım Aliye Ruhum Filiz”

Yapı Kredi'nin, 75. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında düzenlenen "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi, 'nin daha önce sergilenmemiş/ yayımlanmamış fotoğraflarından ve mektuplarından oluşuyor.

Kaynak: Dunya.com

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