16.12.2019 00:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:07

Yapı Kredi'nin, 75. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında düzenlenen "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi, Sabahattin Ali'nin daha önce sergilenmemiş/ yayımlanmamış fotoğraflarından ve mektuplarından oluşuyor.