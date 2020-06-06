Caniler köpeğin patisini delip zincir taktılar
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Caniler köpeğin patisini delip zincir taktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dogo Argentina cinsi köpeği besleyip, büyütüp saldırganlaşınca patisini delerek zincirleyen ve üzerine bir de kilit vurup sokağa salan şahıs her yerde aranıyor.

Caniler köpeğin patisini delip zincir taktılar
06.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dogo Argentina cinsi köpeği besleyip, büyütüp saldırganlaşınca patisini delerek zincirleyen ve üzerine bir de kilit vurup sokağa salan şahıs her yerde aranıyor.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde patileri delinerek zincirlenmiş olarak dolaşan beslemesi, üretmesi yasak olan Dogo Argentina cinsi bir köpek, görenlerin yüreklerini dağladı. Başıboş bir şekilde güçlükle yürüyen ve bitkin düşen hayvanı gören vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi. Çağrı Merkezi, ihbarı değerlendirerek Belediye Veterinerlik İşleri birimine aktardı. Çok geçmeden Petbulance ekipleri ihbarı yapan vatandaşlarla buluşarak, işkence gören köpeği Bodrum Belediyesi Turgutreis geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Bodrum Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ameliyata alınan köpeğin patisinden zincir güçlükle çıkardı. Yasaklı ırklardan olan Dogo Argentina cinsi köpek sonrasında ömrünün tamamını geçireceği barınağına yerleştirildi.

Konuyla ilgili araştırma yapan emniyet ve zabıta birimleri, köpeğe bu işkenceyi yapan sahibini aramak üzere geniş çaplı bir araştırma başlattı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA

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