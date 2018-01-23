Canikli: "Afrin'de Yeni Bir Destan Daha Yazılacak"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de ve diğerlerinde yeni bir destan daha yazılacak. Bu, tam anlamıyla terörün temizlenmesi, ortadan kaldırılması harekatıdır. Türkiye'nin güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden ve risk taşıyan bu terör yuvalarının, terör yapılarının ortadan kaldırılması operasyonudur." dedi.

Bakan Canikli, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisinin bugüne kadar vesayet altına alınamaması olduğunu söyledi.

Türk milletine diz çöktürülemeyeceğini vurgulayan Canikli, tarihin bunun sayısız örnekleriyle dolu olduğunu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletine diz çöktürülemeyeceğinin örneği olan en önemli destanlardan biri olduğunun altını çizdi.

"Bu milleti Rabbim destan yazmak zorunda bırakmasın." diyen Canikli, Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını ortadan kaldırmak için ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığında yeniden destan yazacağını kaydetti.

En iyi destanı Türk milletinin yazdığını vurgulayan Canikli, "İşte bunlardan biri Çanakkale. Fakat birileri bunu anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Bu millet, bu millete diz çöktürülemeyeceğini daha nasıl anlatsın." dedi.

Bakan Canikli, "Bu millet ülkesinin güvenliğiyle alakalı gerçek anlamda bir tehdit, ciddi bir sıkıntı olduğunu fark ettiği anda gereken her şeyi, ne gerekiyorsa yapar." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na giden askerlerle gazetecilerin röportaj yaptığını söyleyen Canikli, askerlerin röportajda "Düğüne gidiyoruz" ifadesini kullandığını aktardı.

"Bu milleti test etmekten vazgeçin"

Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu milletin, bu kahramanları olduğu sürece bu milleti diz çöktürebilir misiniz? Elbette çöktüremezsiniz, bu sevdadan vazgeçin. Daha nasıl anlatalım? Bu milleti bölemeyeceğinizi, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ortadan kaldıramayacağınızı size nasıl anlatalım? Kimsiniz siz, içeride ve dışarıda? Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de ve diğerlerinde yeni bir destan daha yazılacak. Bu, tam anlamıyla terörün temizlenmesi, ortadan kaldırılması harekatıdır. Türkiye'nin güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden ve risk taşıyan bu terör yuvalarının, terör yapılarının ortadan kaldırılması operasyonudur.

Bu milleti artık denemekten, test etmekten vazgeçin. Bu millet bundan hiçbir zaman bıkmaz, usanmaz. Ne özgürlüğünü ortadan kaldırabilirsiniz ne diz çöktürebilirsiniz ne de bu ezanları susturabilirsiniz. Bunun için 80 milyonun her ferdi kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu mücadeleyi sonuna kadar yapar."

Bakan Canikli, konuşmasını devlet övünç madalyalarını alanları tebrik ederek tamamladı.

"Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanındayız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da geçen haftadan itibaren 3 bin 115 devlet övünç madalyasının şehit yakını ve gazilere tevcih edildiğini belirtti. Kaya, 2 bin 226 madalyanın gazilere, 889'unun da şehit yakınlarına verildiğini ifade etti.

İstanbul'da ve Ankara'da gerçekleştirilen devlet övünç madalyası törenlerinde duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Zeytin Dalı Harekatı başlamadan iki, üç gün evvel harekat söz konusu olduğu gündeme gelince madalyalarını alan gazilerimiz bizlere, 'Ne olur bu madalyanın hakkını vermemiz için bize de müsaade edin, Afrin'e gidelim, bizi de askere alın.' dediler. Böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük mutluluk, onur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaya, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, bu vatan için gözünü kırpmadan şehit olan vatansever kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın en şerefli görev olduğunu söyledi.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Musa Özalkan'ın cenazesine katıldığını aktaran Kaya, Özalkan'ın annesinin, "Bu hayat geçici, Rabbim ebedi hayatta bizi ayırmasın. Biliyorum ki o bana öbür tarafta şefaatçi olacak ve birlikte olacağız." ifadesini kullandığını aktardı.

Bakan Kaya, iman dolu anneler olduğu sürece, bu vatanı kimsenin bölmeye gücünün yetmeyeceğinin altını çizdi.

Devlet övünç madalyalarının hayırlı olması temennisinde bulunan Kaya, madalyaların torunlara bırakılacak en şanlı ve şerefli emanet olacağını sözlerine ekledi.