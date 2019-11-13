Canik zabıta görevde

13.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:57

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yenilenen kadrosuyla ilçede düzen ve asayişe önemli katkılar yapıyor.



İlçede yaşayan vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdürürken, bölge halkının huzuru ve refahı için gündüz mesaisi dışında gece ekibi de kurarak çalışmaya başlayan Canik zabıta personeli yaptığı denetimlerde halkın daha ucuz, temiz, güvenli alışveriş yapmasına da destek oluyor. Bu kapsamda haftanın 7 günü 24 saat sorumluluk alanlarında görev yapmaya devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin görevleri dışında vatandaşların güvenliği için önlemler alıyor.



Şikayetlere anında çözüm



Belediyenin telefon ve WhatsApp hattına vatandaşlardan gün içinde gelen talep ve şikayetleri tarafına ulaştırılan Zabıta Müdürlüğü, ilgili müdürlüklerle koordine halinde hemen adrese gidip, gerekli işlemleri uyguluyor. Görüntü kirliliği, kaldırım işgalleri, gürültü ve esnafın yanlış uygulamalarını gidermeyi amaçlayan zabıta, yapmış oldukları çalışmalarla vatandaşların beğenisini topluyor.



"Birlikten kuvvet doğar"



Zabıta Müdürlüğü personelinin görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin gülen yüzü olan, her konuda vatandaşın sorunlarını çözmeye çalışan Zabıta Müdürlüğü personelimiz görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bizler de Zabıta Müdürlüğümüze günümüz yaşam koşullarına daha iyi hazırlamak için eğitim faaliyetleri ve psikolojik anlamda destek sağlıyoruz. Zabıtanın daha duyarlı, ilkeli olmasına katkı sağlamanın yanı sıra gelen şikayet ve talepleri en kısa sürede çözüm odaklı haline getirmeleri bizleri son derece memnun ediyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA