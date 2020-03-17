Canik zabıta denetimlerini sürdürüyor Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri toptancı, bakkal, market ve alışveriş merkezlerine fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri toptancı, bakkal, market ve alışveriş merkezlerine fiyat denetimlerini sürdürüyor.



Son günlerde ülke gündemi haline gelen korona virüsü salgını sebebiyle fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdüren Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri toptancı, bakkal, market ve alışveriş merkezlerinde sıhhi ve gıda ürünlerinde yaşanması ihtimal fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimler gerçekleştiriyor. Özellikle hijyen ürünleri olan kolonya, sabun, maske, dezenfektan gibi ürünlerin yanında gıda ürünlerindeki fiyat artışları denetleniyor.



Sağlığımız için alınan önlemlere uyalım



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ürünlerdeki haksız fiyat artışının önüne geçilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde denetimlerini sürdürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Dünya genelinde gün geçtikçe vakalar artış göstermekte. Bizler de yerel yöneticiler olarak tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı önlemlerimizi her yönden almak durumundayız. Yöneticisiyle, esnafıyla, vatandaşıyla sorumluluklarımızın farkında olarak bu dönemi en az vaka ile geçirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstermeliyiz. Devletimiz bütün önlemleri almış durumda. Bizler de ülkemizin geleceği, insanlarımızın sağlığı için alınan önlemlere azami şekilde uymalıyız. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilinciyle hizmetlerimize devam ediyoruz."



"Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor"



Sandıkçı, "İlçemizde yaşamın olağan seyretmesi için denetimlerimiz sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelindeki toptancılarda, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde özellikle salgına karşı vatandaşlarımızın daha çok talepte bulunduğu sıhhi ürünler olan kolonya, dezenfektan, maske, temizlik ürünleri ve gıda ürünlerindeki fiyatların denetimini yaparak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Şu ana kadar ilçemiz genelinde denetimlerimizde böyle bir durumla karşılaşılmadı. Hakkıyla kazanan, helalinden kazanan, zor günleri fırsata çevirmeyen tüm Canikli esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum."



Başkan Sandıkçı, ilçe genelindeki market ve alışveriş merkezlerinde haksız kazanç sağlamak isteyen işletmelerin tespiti için vatandaşlarında dikkatli olması gerektiğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA