Canik'ten esnafa destek paketi
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Canik'ten esnafa destek paketi

Canik'ten esnafa destek paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Canik Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, pandemi sebebiyle tam kapanma döneminde iş yerleri kapalı olacak esnafa 500 TL maddi destek ve gıda paketi desteği sağlayacak.

Canik Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, pandemi sebebiyle tam kapanma döneminde iş yerleri kapalı olacak esnafa 500 TL maddi destek ve gıda paketi desteği sağlayacak.

Canik Belediyesi ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçesinde ikamet eden usta öğretici, servisçi, minibüsçü, dolmuşçu ve pazarcılara gıda kolisi desteğinde bulunacağını duyurdu. Ayrıca tam kapanma sürecinde iş yerleri kapalı olan ulusal -yaygın market ve ulusal- yaygın işletmeler hariç, Canik ilçesinde faaliyet gösteren yaklaşık Bin 300 işletmeye 500 TL'lik maddi yardımda bulunulacak. Sosyal medya hesaplarından da Esnaf Destek Paketi'ni duyuran Başkan Sandıkçı, Canik halkının zor durumda kalmaması için dört bir koldan mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Başkan Sandıkçı, "Belediye olarak sadece bu zorlu süreçte değil her daim halkımızın hizmetindeyiz. Tam kapanma döneminde Belediyemizin asli işlerini aksatmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine aynı şekilde sürecinden başından bugüne gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile birlikte bu zorlu dönemde de esnaf kardeşlerimize desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Bununla kapsamda esnafımız için destek paketi açıkladık. Canik ilçesinde ikamete edip, faaliyet gösteren esnaf kardeşlerimize 500 TL maddi destek sağlıyoruz. Belediye olarak halkımızın mağdur olmaması için tam kapanma döneminde canla başla çalışmalarımız yardımlarımızı sürdüreceğiz inşallah. Daha önce de ifade etmiştik, son vaka görülünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Pandeminin başından itibaren ekiplerimiz sahada antibakteriyel su ile yıkama, sokakların dezenfekte edilmesi, gıda destek kolisi ve sıcak yemek desteği, manevi dayanışma, can dostlarımızın ihtiyaçları ve sağlık kuruluşlarına ulaşım üzere desteklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Esnafa destek paketimiz için vatandaşlarımız 0545 455 55 10 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler" şeklinde konuştu.

Esnafa destek paketi için başvurular 30 Nisan Cuma günü itibariyle Canik Belediyesi internet sitesi "www.canik.bel.tr" adresinden online olarak yapılacak ve 7 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sonlandırılacak. - SAMSUN

Canik'ten esnafa destek paketi
Canik'ten esnafa destek paketi
Canik'ten esnafa destek paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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