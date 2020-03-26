Canik'ten çalışanlarına korona izni Dünyada ve Türkiye'de ölümlere yol açan korona virüsü salgınına karşı tedbirler alan Canik Belediyesi, sağlık sorunu olan çalışanlarına idari izin kullandırıyor.

Dünyada ve Türkiye'de ölümlere yol açan korona virüsü salgınına karşı tedbirler alan Canik Belediyesi, sağlık sorunu olan çalışanlarına idari izin kullandırıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Halkımıza yönelik önlemleri alırken, kamu hizmeti sunan ve ilçemize hizmet için canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızı da unutmuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda çalışanlarımızdan 60 yaş ve üzerinde olanlara ve kronik hastalığı olanlara 16 Mart tarihinden itibaren 12 günlük idari izinlerini kullandırıyoruz. Bunların yanında okul öncesi ve ilk-ortaokul çağında çocuğu olan kadın çalışanlarımızın da izin taleplerini karşılıyoruz. Yıllık izin hakkı olmayan çalışanlarımıza da mazeret izni noktasında gerekli kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

"Hizmetlerimiz aksamayacak"

Sandıkçı, "Genelgeye göre, yeni tip korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar asgari sayıda personelimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mesaisine devam eden arkadaşlarımızın çalışma ofislerinde de çeşitli düzenlemeler yaparak sosyal alan mesafesine uyumlu hale getirdik. Ayrıca ihtiyaç halinde göreve hazır olacak şekilde, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleriyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA