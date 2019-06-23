Canik'te yaz okuluna yoğun ilgi

Canik Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli geçirebilmeleri için düzenlenen Yaz Kur'an Kursları ve Yaz Spor Kursları yoğun ilgi görüyor.

Mevlana Eğitim Merkezinde ve Canik ilçesinin değişik mahallelerindeki Hanım Konaklarında olmak üzere toplamda 12 farklı merkezde Yaz Kur'an kursu hizmeti veriliyor. Canik İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen alanında uzman 20 eğitimci eşliğinde 06-15 yaş gurubunda 956 öğrenciye hem değerler eğitimi, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimleri veriliyor hem de kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetlerle çocukların eğlenerek öğrenebilmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleniyor.

Geleceğin sporcuları Canik'te yetişiyor

Yine aynı şekilde alanında uzman 25 spor hocası eşliğinde Hasan Doğan Spor Salonunda çocukların nitelikli, ahlaklı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi maksadıyla güreş, basketbol, futbol, badminton, judo, boks, tekvando, muay thai, kick boks, wushu olmak üzere 10 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okullarında 06-14 yaş guruplarında yaklaşık 726 öğrenci spor aktiviteleri gerçekleştirerek yaz tatillerini değerlendiriyor. Bu aktivitelerde çocuklara spor branşlarının temel eğitimleri verilerek yetenek taraması da yapılıyor.

"Gençliğimiz bizim geleceğimiz"

Yaz Okullarına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu ifaden eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bir yandan kurs faaliyetlerimiz devam ederken diğer yandan yeni kayıtları da kabul ediyoruz. Tamimiyle ücretsiz olan bu kurslarımızdan yaz Kuran Kursları 17 Ağustos tarihinde Yaz Spor Kurslarımız ise 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Gençliğimiz bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın özellikle yaz tatillerinde televizyona, akıllı telefonlara, tabletlere mahküm olmalarının, zamanların çoğunu bilgisayar başında geçirmelerinin önüne geçmek istiyoruz. Çocuklarımız yaz tatillerini gerçekleştirdiğimiz aktiviteler ve ders programları ile hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirsin istiyoruz. Bizim temel derdimiz topluma faydalı, ahlaklı, milli manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA