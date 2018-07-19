Canik'te TOKİ Hak Sahipleri Belirlendi

Samsun'un Canik ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan üçüncü etap 71 konut için hak sahipleri belirlendi.

Canik Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, konutların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türk milleti için evin büyük önem taşıdığını vurgulayan Genç, "İnsanın huzur içinde yaşayacağı ev önemlidir. Yaşadığımız acı ve mutlu günler hepsi bir mahallede, bir şehirde geçiyor. Kentsel dönüşümle bölgemizdeki yaşam standartlarını yükseltmek, yaşanabilecek bir şehri inşa etmek için TOKİ Başkanlığımızla ortaklaşa çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kuzey Yıldızı Mahallesi içindeki çalışmalarda sona gelindiğini ve bu gün 3 bloktaki dairelerin çekilişlerinin yapılacağını anımsatan Genç, şunları kaydetti:

"Yer sahiplerinin haricindeki insanlar için bugün çekiliş yapılacak. Nasip olursa herkesin bugün nasibi çıkacak. Kurada çıkacak evlerin huzur ve mutluluk getirecek bir yaşam getirmesini diliyorum. Buranın çok yakınında olan Cumhurbaşkanımızın stadyumları Millet Bahçesi dönüştürmesiyle stadyum artık Millet Bahçesi'ne dönüşecek. Burası konutları daha da değerli hale getirecek."

Konuşmaların ardından CK tipi 3+1 ve C tipi 3+1 olmak üzere iki farklı konut tipinde Samsun 5. Noterliği denetiminde konut alma hakkı ve konut belirleme kura çekilişi gerçekleştirildi.