Canik'te "Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi" sürüyor
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Canik Belediyesi, Canik, Güncel

Canik'te "Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi" sürüyor

Canik Belediyesi tarafından yürütülen "Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun" isimli temizlik projesi belirli bir program dahilinde ilçenin tüm mahallelerinde devam ediyor.

11.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:17
Canik'te

Canik Belediyesi tarafından yürütülen "Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun" isimli temizlik projesi belirli bir program dahilinde ilçenin tüm mahallelerinde devam ediyor.


"Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi" kapsamında Düvecik Mahalle sakinleri ile buluşan Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle halkını bilgilendirdi. Detaylı mıntıka temizliğinin ardından sokaklar süpürülüp yıkandı. Molozlar alındı. Tüm mahalle detaylı bir şekilde temizlendi.


"Daha temiz bir Canik için çalışmalarımız aralıksız devam edecek"


Daha temiz bir Canik için mahalle sakinlerini bilgilendiren Canik Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce, en büyük temizliğin kirletmemek olduğunu belirtti. Belediye olarak temizlik konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Emuce, "Yaşadığımız çevrenin daha temiz olması için, hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak çaba sarf etmeliyiz. Ancak bunu birlikte sahiplenirsek başarabiliriz. Bütçemizden en büyük payı ilçemizin temizliği için harcıyoruz. Başlattığımız bu proje dahilinde bu güne kadar 11 mahallemizde halkımızla bir araya gelerek, temiz çevre, temiz toplum bilincini vatandaşlarımıza ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Evimizin, bahçemizin temizliğine gösterdiğimiz ilgiyi, titizliği sokağımıza, mahallemize de göstermek zorundayız. Temiz ve sağlıklı bir toplum olsun istiyorsak, çevremizi evimiz, bahçemiz kadar temiz tutalım. İnsanlarımızın sağlığı için, mutluluğu için, daha temiz bir Canik için 'Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projemiz' ilçemizin tüm mahallelerinde belirli bir program dahilinde devam edecek" diye konuştu.


Mahalle muhtarından belediyeye teşekkür


Düvecik Mahalle Muhtarı Mustafa Semizoğlu ise, "Bu güzel hizmetler için başta Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı olmak üzere Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ve tüm belediye çalışanlarına yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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